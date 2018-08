Parma, il ds Faggiano: “Balotelli, cifre folli. Per Cassano più no che sì”

10/08/2018

Balotelli no, Cassano ni: il Parma ci ha provato per entrambi ma l’esito al momento è negativo. A rivelarlo è il ds dei ducali Faggiano in una intervista a Rmc Sport: “Per Balotelli ho provato un po’ con tutti ma poi sono scappato. Per Cassano è dura, stiamo valutando diversi profili: al momento più no che sì”. Intanto il Parma lavora anche su altre piste per rinforzare la rosa a disposizione di D’Aversa in tutti i ruoli.