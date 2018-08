PARMA, GALANO GIA' AI SALUTI

16/08/2018

Potrebbe essere durata appena poche settimane l'avventura di Cristian Galano con la maglia del Parma. L'esperto attaccante, arrivato in gialloblu lo scorso 3 agosto dopo il fallimento del Bari, sarebbe infatti pronto ad intraprendere una nuova avventura nel campionato cadetto. Secondo quanto riportato da Sky Sport Pescara, Ascoli e Foggia si sarebbero fatte avanti per intavolare una trattativa con il club crociato, ma forte è la concorrenza dello Spezia che potrebbe chiudere presto per un prestito.