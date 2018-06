PARMA: FAGGIANO PENSA A DAINELLI

15/06/2018

Il direttore sportivo Daniele Faggiano è a lavoro per regalare un difensore al tecnico D'Aversa. Negli ultimi giorni sono stati avviati i contatti con la Sampdoria per Matias Silvestre, ma la strada sarebbe in salita. Ecco allora trovata la soluzione: Dario Dainelli. Classe '79, il difensore è in scadenza di contratto con il Chievo e dal prossimo 30 giugno sarà ufficialmente svincolato.