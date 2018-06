PARMA, AG. ROSSI: "PER ORA NON C'E' NULLA"

14/06/2018

Non c'è nessun discorso aperto, almeno fino a questo momento, tra Andrea Pastorello (agente di Giuseppe Rossi) e la dirigenza del Parma per un eventuale approdo di Pepito alla squadra ducale. Lo ha confermato oggi lo stesso Pastorello, smentendo un precedente incontro in tal senso: "Al momento non ho avuto nessun contatto con il Parma per Rossi, anche perché il Genoa conserva il diritto di opzione sul cartellino del mio assistito".