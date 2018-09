PARMA, AG. DIMARCO: "L'INTER CREDE IN LUI"

26/09/2018

Il sogno di Federico Dimarco di tornare all'Inter può realizzarsi. Lo ha fatto capire proprio Giuseppe Riso, procuratore del terzino del Parma, rivelando alcuni dettagli sul trasferimento. "Ausilio prima che andasse a Parma ci ha parlato, gli ha fatto capire l’importanza che aveva nell’Inter, credono molto in lui e l’obiettivo è quello di farlo tornare in maglia nerazzurra. Quello a San Siro è stato un gol pazzesco, lui ha questo vizietto, è dotato di un gran piede, di un gran calcio, se gli lasci spazio lui ci prova sempre e può far male", ha detto Riso ai microfoni di Radio Marte.