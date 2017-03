PAPU GOMEZ: "NEL 2013 DOVEVO ANDARE ALL'INTER, A GENNAIO MI HA CHIAMATO LA ROMA"

9 marzo 2017

Intervistato dal Corriere dello Sport, Alejandro Gomez ha rivelato alcuni aneddoti di mercato: "Nella primavera del 2013 era quasi fatta con l'Inter. Stramaccioni mi voleva, ma poi fu mandato via...." . "A gennaio, invece, mi ha chiamato la Roma per sostituire Salah che era in Coppa d'Africa, ma non potevo andare via a metà campionato da Bergamo".