PAPA' SUSO: "HA SEMPRE TIFATO REAL"

10 novembre 2017

Da uomo in più del Milan a prezzo pregiato del mercato il passo è breve. Pur con il recente rinnovo firmato, fresco della convocazione con la nazionale spagnola Suso è finito tra i rumours di mercato della Liga. A mettere benzina sul fuoco ci ha pensato il padre: "Se torna in Spagna sarà per una grande squadra. Fin da bambino tifa Real Madrid, le sue foto da piccolo sono sempre in 'blanco'". Il Milan non può dormire sonni tranquilli.