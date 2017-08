Papà Miguel conferma: "Pepe Reina resta al Napoli"

29 agosto 2017

Gli indizi social della moglie che aveva postato le maglie di Pepe Reina del Napoli per i figli per la nuova stagione trovano conferma nelle parole di papà Miguel: "Posso confermare che Pepe resterà a Napoli, se queda! Pepe lì è ben voluto da tutti, fa bene a restare a Napoli, e questa è un’ulteriore conferma dello splendido rapporto che c’è con Sarri. Sia Pepe che De Laurentiis sono grandi, spero che si rendano conto che il miglior modo per prolungare un rapporto è parlarsi, senza dimenticare che il rispetto è la base di tutto". Queste le dichiarazioni a "Si gonfia la rete" su Radio Crc.