PANCHINA BRESCIA, SPUNTA SUAZO

3 giugno 2018

È David Suazo il nome nuovo per la panchina del Brescia. Come riporta il QS è proprio l'honduregno, ex attaccante di Cagliari e Inter, il candidato numero uno per diventare l'allenatore delle Rondinelle. A sponsorizzare il suo arrivo ovviamente il presidente Cellino, che con Suazo ha un rapporto d'oro fin dai tempi di Cagliari.