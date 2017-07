PALMEIRAS: "MELO PUO' ANDARSENE QUANDO VUOLE"

30 luglio 2017

Felipe Melo è pronto a lasciare il Palmeiras. Lo ha annunciato l'allenatore della compagine brasiliana Cuca dopo che il giocatore è stato lasciato fuori per la partita di campionato contro l'Avai vinta per 2-0. "Felipe è chiaramente sconvolto dal fatto che non sta giocando - ha dichiarato Cuca - Abbiamo avuto una conversazione franca e diretta, ho preso in considerazione i problemi che potrebbero sorgere in futuro e gli ho detto che è libero di continuare la sua carriera da qualche altra parte".