PALLOTTA: "SPALLETTI? DOVESSE ANDAR VIA NON LO BIASIMEREI"

8 maggio 2017

Il presidente della Roma James Pallotta difende Spalletti sulla vicenda Totti, rimasto in panchina per la sua ultima gara a San Siro: "È stato bello vedere i tifosi del Milan applaudire la sua mostruosa classe, ma l’allenatore deve pensare prima alla squadra e ha fatto il cambio giusto perché stiamo lottando per la Champions. E se avesse messo Totti gli ultimi minuti qualcuno avrebbe detto che non sarebbe stato rispettoso". Al quotidiano Il Messaggero, il patron ha parlato anche del futuro del tecnico: "Se dovesse lasciare la Roma non potrei biasimare Spalletti perché i media scrivono sciocchezze ogni settimana. Aspettate la fine della stagione, avrò molto da dire e vi racconterò tutta la storia".