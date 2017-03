PALLOTTA: "PJANIC? ABBIAMO IMPARATO LA LEZIONE"

23 marzo 2017

Il presidente della Roma James Pallotta ha parlato a Sport360 prima di ripartire per gli Stati Uniti: "Sviluppo del club? Abbiamo commesso degli errori, ma stiamo aggiustando anche queste cose. Il nuovo amministratore delegato Umberto Gandini, che è stato in precedenza al Milan, è un enorme passo in avanti rispetto a quello che avevamo prima". Il numero 1 giallorosso si è soffermato, in particolare, sull'affare Pjanic: "Abbiamo imparato la lezione riguardo le clausole. Prima di tutto noi dobbiamo essere più intelligenti nel modo di fare le cose. La loro continuità e la loro dirigenza è stata la stessa per decenni, è qualcosa a cui dobbiamo aspirare perché genera stabilità. Il loro stadio è un importante fattore, naturalmente".