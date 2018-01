PALETTA, ACCORDO CON IL BOLOGNA

6 gennaio 2018

Gabriel Paletta ha l'accordo col Bologna per arrivare in Emilia a parametro zero. Il difensore del Milan, in scadenza a giugno, verrà ufficializzato solo dopo l’addio di Mimmo Maietta e Sebastian De Maio, entrambi in uscita con diverse direzioni. I rossoblù, quindi, hanno battuto la concorrenza del Sassuolo, alla ricerca di un centrale affidabile dopo l’addio di Paolo Cannavaro. Lo riferisce il Corriere dello Sport.