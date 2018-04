Palermo, Zamparini: "Non andremo in B, ora compro cinque giocatori"

13 gennaio 2016

Il tuttocampista perfetto. E' Maurizio Zamparini che al programma La Zanzara su Radio 24 ha fatto il punto a 360 gradi sul Palermo del post Iachini-Ballardini, spaziando poi dal mercato fino ad arrivare alla questione presidente, con un nome nuovo dopo quello di Trapattoni: "Ballardini si è cambiato da solo - ha racconta il mumero uno rosanero - si è suicidato, pazienza. Io non l'ho delegittimato, sono i risultati che delegittimano. Ho esonerato due allenatori dopo due vittorie, sarò ricordato anche per questo. Ognuno ha il suo destino".



"Tenere Iachini amato dai giocatori? Non l'ho ripreso perché secondo me ha perso un po' d'umiltà quando è arrivato a un certo livello e ha fatto la fine di Craxi, che era un ottimo governante ma aveva perso la misura, e potrebbe essere ancora vivo. Poi io voglio bene a Iachini perché è figlio mio".



Capitolo mercato. "Vazquez non lo vendo a gennaio, a giugno vedremo. Può anche darsi che lui essendo un estimatore del nuovo allenatore (Schelotto, ndr) rimanga ancora con noi. Quanti soldi vale? 30 milioni di euro. Non vado in B, è fuori discussione, penso di avere una buona squadra con gli innesti di questo gennaio: prendo 5 nuovi giocatori e spenderò una decina di milioni in tutto".



La chiusura è sull'ultima idea di Trapattoni presidente del club rosanero: "Gliel'ho proposto perché lo stimo, ma lui vuole ancora allenare e non si vede in altri ruoli. Zoff? Si è appena ripreso, è friulano come me, è un buono spunto, lo conosco benissimo, secondo me sarebbe anche felice".