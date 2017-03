PALERMO, SUGGESTIONE RANIERI

10 marzo 2017

Dopo l'esonero al Leicester ed il rifiuto al Wolfsburg, il futuro di Claudio Ranieri potrebbe essere ancora italiano. Il nuovo presidente del Palermo Paul Baccaglini ha pensato a lui come tecnico del futuro, nonostante Diego Lopez abbia ancora un contratto per un altra stagione. Anche la Fiorentina avrebbe pensato a lui come allenatore per il post Sousa, ma occhio anche all'ipotesi estera rappresentata dal Las Palmas. Lo rivela Il Corriere dello Sport.