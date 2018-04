PALERMO, SORRENTINO: "RINNOVO? NESSUN PASSO AVANTI"

12 febbraio 2016

Il portiere del Palermo, Stefano Sorrentino, ha parlato del suo futuro ancora tutto da scrivere. "Negli ultimi due mesi e mezzo ci sono state talmente tante cose a cui, personalmente, non ho nemmeno pensato. Abbiamo avuto talmente tanti allenatori e talmente tanti problemi che ho potuto pensare solo al campo, non al mio contratto. Non ci sono stati passi avanti, niente di più. Non si tratta comunque di un discorso economico, quando tra dieci anni si farà il mio nome a Palermo spero di essere descritto come una persona vera e sincera", ha detto.