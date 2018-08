PALERMO: REBUS NESTOROVSKI

17/08/2018

Ultime ore di mercato, il direttore sportivo del Palermo Rino Foschi lavora per piazzare gli esuberi in rosa. Tra i nomi caldi c'è quello di Ilija Nestorovski, bomber macedone cercato in Italia dall'Udinese con una trattativa non andata in porto. Sembra essere maggiormente percorribile la pista estera, con il Bordeaux alla finestra nel tentativo di piazzare il colpo dell'ultima ora.