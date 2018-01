PALERMO, PRESO MOREO DAL VENEZIA

11 gennaio 2018

Il Palermo ha acquistato dal Venezia l'attaccane Stefano Moreo, classe 1993, che si trasferisce in rosanero con la formula del prestito con obbligo di riscatto. "È una soddisfazione immensa per me - dice Moreo - arrivare in un club di questo livello. Voglio ripagare la fiducia che il Palermo ha avuto nei miei confronti e dimostrare che posso fare bene con questa maglia. Ringrazio il patron Maurizio Zamparini e il direttore sportivo Fabio Lupo, ma dico grazie anche al responsabile dell'area tecnica del Venezia, Leandro Rinaudo, che mi ha voluto e lanciato: è grazie a lui e a mister Inzaghi che sto avendo questa opportunita'. Un pensiero lo dedico anche alla mia famiglia e alla mia fidanzata che sono sempre vicini a me". Il nuovo attaccante rosanero indosserà la maglia numero 9