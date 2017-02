PALERMO, NESTOROVSKI SEGUITO DA SIVIGLIA ED ATLETICO MADRID

9 febbraio 2017

Ilja Nestorovski è il vero trascinatore del Palemo in questa stagione e le speranze di salvezza della squadra rosanero dipendono dai suoi gol. Le prestazioni del macedone, 9 gol in stagione, non sono rimaste inosservate. Su di lui c'è l'interessamento di Siviglia ed Atletico Madrid. Lo riporta tuttomercatoweb.com.