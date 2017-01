PALERMO, MICCICHE': "CORINI E' IL NOSTRO ALLENATORE"

10 gennaio 2017

"Corini è l'allenatore del Palermo, l'intenzione è quella di continuare con Eugenio e personalmente mi auguro non cambi nulla". Lo ha detto il vicepresidente del Palermo Guglielmo Micciché in conferenza stampa, in occasione della presentazione del neoacquisto Stefan Silva. "Corini ha ereditato un Palermo in condizioni critiche. Zamparini addebita all'allenatore tutte le responsabilità, ma dobbiamo capire che questa squadra ha dei limiti - ha detto Micciché -. E infatti stiamo procedendo sul mercato. La situazione di classifica è critica e il presidente è convinto che un cambio di tecnico dia sempre una scossa. Spero che Corini resti, c'è da ricordare che ha dato una grande mano".