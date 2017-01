PALERMO: MAXI LOPEZ RIFIUTA, IDEE IBARBO E GNOUKOURI

22 gennaio 2017

Grandi manovre in casa Palermo per rinforzare la squadra. La società rosanero, dopo il secco no ricevuto da Maxi Lopez, avrebbe sondato la disponibilità di Ibarbo a trasferirsi in Sicilia. Per la difesa il solo arrivo di Sunjic non convince il direttore sportivo Salerno, quindi si cercherà di arrivare a Nicolas Spolli del Chievo. Resta viva l'ipotesi Assane Gnoukouri dall'inter.