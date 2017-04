PALERMO: LASCIA IL DS SALERNO

10 aprile 2017

Continua il caos in casa Palermo. Il ds Nicola Salerno ha rassegnato le proprie dimissioni: "Il rapporto con la società è buono ma se non posso fare il mio lavoro credo sia logico andare via. A Palermo ho trascorso mesi importanti, purtroppo i risultati non sono arrivati e adesso la situazione è complicata. Bisogna guardare avanti con serenità".