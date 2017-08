PALERMO: IN ARRIVO GASBARRO DAL LIVORNO

21 agosto 2017

Il Palermo potrebbe concludere un altro colpo di mercato prima dell'inizio del campionato di Serie B. E' in arrivo Andrea Gasbarro dal Livorno. Le trattative per l'arrivo in Sicilia per il difensore esterno, classe 1995, erano già state avviate dal ds Lupo circa un mese fa, ma solo nelle ultime ore si è superata una situazione di stallo, anche grazie alla volontà del giocatore.