PALERMO: DS SALERNO "LASCIO. LOPEZ? POSSIBILE ESONERO"

10 aprile 2017

"Lascio il Palermo, è una decisione che ho già preso. Non ci sono i margini per continuare, salvo clamorosi colpi di scena". Ad annunciarlo il ds rosanero Nicola Salerno a LiveSiciliaSport. E ancora: "Lopez? Ho sentito Diego sino a qualche ora fa e non ha ricevuto alcuna comunicazione, è impegnato a preparare la gara di sabato. Tuttavia credo che si stia valutando un cambio già nelle prossime ore o, eventualmente, tra una settimana".