PALERMO: DIAMANTI E GAZZI FUORI ROSA

22 luglio 2017

Maurizio Zamparini ha fatto il punto sul mercato del Palermo. "Diamanti? Mi dicono si stia allenando bene, lui ha il diritto per contratto di doversi allenare - le sue parole riportate da GianlucaDiMarzio.com -. Appena torneremo a Palermo avrà un allenatore solo per lui, ma è fuori rosa così come Gazzi".