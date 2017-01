PALERMO, CORINI: "FUTURO? DEVO CAPIRE COSA VUOLE ZAMPARINI"

15 gennaio 2017

"La partita l'abbiamo impostata nel modo corretto, abbiamo dato fastidio al Sassuolo trovando il vantaggio. Poi abbiamo preso due brutti gol nel primo tempo, ma la squadra è sempre stata coraggiosa e determinata nel cercare il gol". Così Eugenio Corini, allenatore del Palermo, dopo la sconfitta contro il Sassuolo. "Non ci siamo ancora sentiti con Zamparini, fra stasera e domani capirò se c'è voglia di provare a fare qualcosa di importante in un campionato partito male ma in cui a volte ci complichiamo la vita da soli".