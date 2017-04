PALERMO, BORTOLUZZI: "OCCASIONE UNICA"

12 aprile 2017

"Per me senza dubbio è una grossa opportunità. Nonostante la situazione sia quella che è, non ho esitato un attimo a dire di sì". Queste le prime parole Diego Bortoluzzi, nuovo allenatore del Palermo, intercettato dai giornalisti appena atterrato all'aeroporto Falcone-Borsellino. "Se credo nella salvezza? Non voglio fare discorsi campati per aria. Io spero e cercherò di trovare il risultato volta per volta, quella è la cosa fondamentale per finire bene il campionato", ha aggiunto il neo tecnico rosanero. Sulla 'coppia' Baccaglini-Zamparini, Bortoluzzi ha dichiarato: "Io non li ho ancora visti, vedrò presto Baccaglini. Devo ancora passare per l'ufficialità". Sul rapporto con Francesco Guidolin, di cui è stato il vice, il neo tecnico rosanero ha concluso: "Guidolin mi ha dato tanti consigli in questi anni e so di poterne avere sempre in ogni momento. Sono pronto a scommettere, farò quello che sono capace di fare".