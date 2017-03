PALERMO, BACCAGLINI: "RIFIUTATI 20 MILIONI DALLA CINA PER NESTOROVSKI"

24 marzo 2017

Il presidente del Palermo crede nella salvezza. A confermarlo le parole di Paul Baccaglini: “Negli ultimi giorni abbiamo rifiutato un'offerta da 20 milioni di euro di un club cinese per Nestorovski. Noi volevamo tenere più unito e compatto tutto il gruppo in vista della salvezza, così abbiamo preferito non privarci di un calciatore come lui“.