PALERMO, BACCAGLINI: "RANIERI? SMENTISCO"

11 marzo 2017

Il neo presidente del Palermo, Paul Baccaglini, ha allontanato le voci di un interessamento per Ranieri. "Smentisco una trattativa in corso. C'è Lopez che è una persona eccezionale, ha tantissima voglia di far bene. Ho fiducia in questo gruppo, serve entusiasmo e ci sono segnali positivi", ha detto.