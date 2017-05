PALERMO, AG. MORGANELLA: "PRESI IN GIRO"

7 maggio 2017

L'avventura di Michel Morganella al Palermo è ai titoli di coda. Una frattura insanabile ammessa dall'agente del terzino svizzero. "Ci sentiamo presi in giro. Rispetto solo per la piazza i tifosi e la storia di questa gloriosa società che è stata la casa di Michel per nove anni - ha tuonato Bousquet ai microfoni di Tuttomercatoweb -. Per il futuro le ipotesi sono tre: la cessione, il prestito o la rescissione subito. Il ragazzo è triste, deluso e pieno di rabbia, non sta a Palermo per i soldi e lo ha dimostrato in tutti questi anni, chiediamo rispetto per la nostra decisione".