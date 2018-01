OUNAS: "RESTO AL NAPOLI"

10 gennaio 2018

A Napoli il minutaggio di Adam Ounas è molto scarso, ma l'algerino ha le idee chiare e non intende lasciare la squadra di Sarri a gennaio. "Sarri si fida di me e finché qualcuno verrà a dirmi che verrò ceduto in prestito a gennaio, io resto - ha spiegato ai microfoni di El Heddaf TV -. Sono qui per imparare e provare a guadagnare minuti, voglio crescere grazie al lavoro che faccio insieme al mister".