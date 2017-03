OSTI: "NESSUN PERICOLO GIAMPAOLO LASCI LA SAMP"

11 marzo 2017

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti parla a Premium Sport del futuro di Giampaolo: "Il rinnovo di Giampaolo? Stiamo lavorando per questo. Riteniamo che Giampaolo sia il tecnico giusto per la Sampdoria. Noi siamo una squadra giovane e lui ha dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani. Penso che continuare insieme sia il giusto cammino per entrambi. Sono contento se altre le squadre pensano a Giampaolo, è un allenatore che è tornato a grandi livelli per merito suo. Poi toccherà a lui decidere se continuare con noi o scegliere altre strade ma lui sta bene qui, ha un ottimo rapporto con tutti e ritengo che non ci sarà il pericolo che possa andare da un’altra parte.