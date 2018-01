ORSOLINI LASCIA L'ATALANTA: VA AL BOLOGNA

31 gennaio 2018

Riccardo Orsolini lascia l'Atalanta. L'attaccante classe '97, che era a Bergamo in prestito alla Juventus, ha svuotato l'armadietto e si trasferirà in giornata al Bologna. Resterà in rossoblù fino al giugno 2019, con il Bologna che ha versato nelle casse della Juventus un milione di euro.