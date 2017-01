ORSOLINI: "ALLA JUVE PRONTO A GIOCARMI LE MIE CARTE"

18 gennaio 2017

"Contento? Sì sicuramente. Adesso manca l'ufficialità, ma penso che sia tutto fatto. E' una bella emozione, perché è un grande club, la squadra che in questo momento sta facendo bene in Italia e si deve confermare in Europa. E' un trampolino di lancio e spero di far bene". Così Riccardo Orsolini, attaccante dell'Ascoli, sul il prossimo passaggio alla Juventus. "Penso di potermi giocare le mie carte".