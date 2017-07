OLIMPIACOS: VISITE MEDICHE PER MILIC

22 luglio 2017

E' terminata l'avventura di Milic con la maglia della Fiorentina, che ha annunciato la sua imminente cessione all'Olimpiacos: "La Fiorentina comunica che questa mattina il calciatore Hrvoje Milic ha lasciato il ritiro di Moena per recarsi in Grecia, dove, nelle prossime ore, sosterrà le visite mediche propedeutiche all’acquisto da parte dell’Olimpiakos Pireo, squadra che disputerà i preliminari per la prossima Champions League. Milic, Classe ’89, nella scorsa stagione ha disputato 19 partite (9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte) realizzando 4 assist".