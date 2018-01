OFFERTE DALLA CINA PER BIGLIA

13 gennaio 2018

Mentre il Milan vuole a tutti i costi rilanciarlo, Lucas Biglia sta valutando alcune offerte che gli sono arrivate dalla Cina. Secondo la Gazzetta, l'agente del giocatore incontrerà a giorni il ds rossonero Mirabelli per portarlo a conoscenza delle proposte arrivate per il centrocampista argentino. Il Milan non ha intenzione di cederlo ma, come per tutti gli altri giocatori, valuta tutte le offerte.