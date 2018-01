OFFERTA LEVANTE, PAZZINI PERPLESSO

30 gennaio 2018

Il Levante sulle tracce di Gianpaolo Pazzini. Negli ultimi due giorni di mercato, sulla base di quanto riporta As, il club spagnolo avrebbe raggiunto l'accordo con l'Hellas Verona per l'ingaggio dell'attaccante e vorrebbe annunciarlo nelle prossime ore. Tuttavia Pazzini avrebbe mostrato ancora qualche perplessità visto che preferirebbe altre destinazioni, nonostante sia chiaro che pur avendo un contratto con scadenza 2020 non rientra più nei piani di Pecchia.