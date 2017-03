ODDO: "SONO SERENO E ASPETTO"

16 marzo 2017

Dopo la fine dell'avventura con il Pescara, lasciato all'ultimo posto in classifica, Massimo Oddo torna a parlare in esclusiva a TuttoMercatoWeb: "Sono orgoglioso di tutto quello che ho fatto, questo è sicuro" ha detto il tecnico esonerato per fare posto a Zeman. "Purtroppo ormai è inutile parlare di quello che è stato, io sono felice di quello che abbiamo fatto al Pescara". Sul futuro però, l'ex difensore non si sbilancia: "Non ho fretta. Io sono sereno e non resta che aspettare".