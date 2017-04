OCCHIO MILAN, PSG SU AUBAMEYANG

26 aprile 2017

Il nuovo Milan cinese ha in Pierre-Emerick Aubameyang il nome forte per il prossimo mercato. I rossoneri però devono fare attenzione alla concorrenza del Paris St. Germain, a sua volta molto interessato all'attaccante del Borussia Dortmund. Come riporta France Football, infatti, il club francese è alla ricerca di un forte centravanti e avrebbe individuato nel 27enne francese naturalizzato gabonese il rinforzo ideale.