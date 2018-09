O. MARSIGLIA, LUIZ GUSTAVO: "IN FUTURO VOGLIO TORNARE IN BRASILE"

16/09/2018

Il futuro di Luiz Gustavo potrebbe essere un ritorno al passato. Il centrocampista del Marsiglia, ha parlato a La Provence dei suoi piani per le prossime stagioni: "Resterò in Europa ancora per un po', fino a 35/36 anni. Poi, però, ho ancora un sogno per la mia carriera. Voglio tornare in Brasile".