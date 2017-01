NON PIACE AI TIFOSI, MOUNIER VERSO L'ITALIA

30 gennaio 2017

«I nostri colori non saranno mai i tuoi». Questo il messaggio recapitato dai tifosi del Saint-Etienne a Mounier, reo di simpatizzare per i rivali del Lione, club nel quale ha mosso i primi passi da calciatore. A questo punto, riporta il sito del Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe tornare in Serie A: Bologna e Crotone sembrano essere interessate a lui.