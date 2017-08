NIZZA: CONTATTI CON SNEIJDER

3 agosto 2017

"Abbiamo avuto dei contatti con Sneijder". Lo ha dichiarato Jean-Pierre Rivere, presidente del Nizza, a proposito dell'interesse verso il trequartista olandese, attualmente svincolato dopo la fine dell'esperienza con il Galatasaray e in passato accostato alla Sampdoria. Il club francese non è invece interessato a Samir Nasri del Manchester City. "Nulla di vero", ha chiarito Rivere dopo il pareggio-qualificazione in Champions League in casa dell'Ajax.