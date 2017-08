NIZZA: "BEN ARFA NON TORNA"

8 agosto 2017

Il presidente del Nizza Rivere ha chiuso le porte ad un possibile ritorno di Ben Arfa: "Mi piace Hatem, ma non ho altro da dire. Non ci sono trattative, il Nizza è questo. Tutto ciò che facciamo è per mantenere gli equilibri. Hatem per noi è un capitolo chiuso, lo dico da settimane ma evidentemente le mie parole non sono ascoltate".