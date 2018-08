NIZZA, BALOTELLI: "HO DECISO IO DI RESTARE"

23/08/2018

"Devo essere onesto, alla fine della scorsa stagione, la mia intenzione era quella di andar via. Però sto molto bene qui ed è una mia decisione quella di restare". Dopo mesi di silenzio, tante voci sul suo futuro, Mario Balotelli rompe il silenzio e in un video pubblicato sul sito del Nizza dice la sua su quanto accaduto nell'ultimo periodo. SuperMario rivela quindi di aver ricevuto "cinque proposte concrete (una dall'Olympique Marsiglia e un'altra dalla Cina)". "Vi garantisco che sarei potuto andar via molto facilmente, ma ho parlato con il presidente e con Vieira - dice Balotelli -. Patrick ha contribuito per l'80% a farmi cambiare idea".