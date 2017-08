NIENTE BONY, VERONA SU KEAN

31 agosto 2017

È sfumata la pista che portava Wilfried Bony al Verona. L'attaccante ivoriano del City è pronto a far ritorno allo Swansea, che sta cedendo Llorente al Tottenham. Così l'Hellas è a caccia di un altro attaccante. È in corso un tentativo da parte della dirigenza gialloblù con la Juventus per Moise Kean, classe 2000.