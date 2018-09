NICOLA: "SAREI ORGOGLIOSO DI ALLENARE GENOA O TORINO"

25/09/2018

Davide Nicola vorrebbe tornare ad allenare in Serie A. Dopo l'addio al Crotone a dicembre, l'allenatore piemontese ha raccontato in un'intervista a Tuttosport di aver rifiutato diverse offerte, ma "non c’erano le condizioni per perseguire gli obiettivi che avevo in mente".

Quanto al futuro, Nicola vorrebbe una squadra da medio-alta classifica, che magari conosce già sia come allenatore che come giocatore: "Io ho vissuto molto tra Genoa e Torino e allenare in società di grande tradizione e passione in cui ho giocato sarebbe qualcosa di particolare. Ma essendo un professionista sarei lusingato anche se dovessi confrontarmi in ambienti diversi, accomunati dal concetto di unicità, dove il senso di appartenenza è molto forte".