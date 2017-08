Nice Matin rivela: fatta per Dalbert all'Inter. Giovedì a Milano

1 agosto 2017

Vecino è arrivato, e per Dalbert è fatta. "Nice Matin" anticipa la chiusura dell'affare tra l'Inter e il Nizza per l'esterno sinistro brasiliano, 23 anni. Al Nizza andranno 20 milioni, più bonus oltre a una quota su una eventuale successiva cessione del giocatore, pari al 20 per cento del valore che gli sarà attribuito. Sempre secondo "Nice Matin", Dalbert sarà a Milano fra entro giovedì, per sostenere le visite mediche nel fine settimana.



Dalbert è il quinto giocatore dell'era Spalletti, dopo Padelli, Skriniar, Borja Valero e Vecino e va a coprire il ruolo di esterno sinistro della difesa, ruolo che in questo pre-ampionato ha visto protagonista, ancora, Yuto Nagatomo, stante l'indisponibilità di Ansaldi (che dovrebbe restare all'Inter) e alla rinuncia a Santon che non ha seguito la squadra in tournée ed è rimasto a Milano, infortunato.