NIANG-SPARTAK, NUOVO VERTICE A MILANO

21 agosto 2017

Lo Spartak Mosca non molla Niang: il club russo, nonostante la trattativa saltata pochi giorni fa quando erano già state fissate le visite mediche, è pronto ad alzare l'offerta per il Milan fino a 20 milioni (ed è pronto anche un rialzo sui 3 milioni previsti per l'ingaggio del giocatore). In programma in queste ore un nuovo vertice a Milano per discutere il futuro dell'attaccante francese classe 1994.