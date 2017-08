NIANG PIU' VICINO AL TORINO

28 agosto 2017

Sembra in via di definizione il passaggio di Niang al Torino. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, i dirigenti granata avrebbero in agenda un incontro con Mino Raiola e potrebbero alzare a 15 milioni (prestito oneroso e riscatto obbligatorio la formula) l'offerta per il Milan che, dal canto suo, potrebbe concedere uno sconto ai granata.