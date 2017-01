NIANG AL GENOA: L'ALTERNATIVA A OCAMPOS È LAZOVIC

24 gennaio 2017

Nella giornata di lunedì Milan e Genoa hanno messo in atto uno scambio di prestiti tra M'Baye Niang e Lucas Ocampos. Oltre ai dubbi del francese circa un ritorno in rossoblu, c'è da considerare la posizione dell'argentino. Ocampos è infatti già in prestito con diritto di riscatto al Genoa, il suo cartellino è di proprietà del Marsiglia. Il duo Preziosi-Galliani avrebbero quindi individuato in Darko Lazovic l'alternativa per portare a termine lo scambio. Lo scrive Il Corriere dello Sport.